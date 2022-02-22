نائب مصري: القاهرة غير منحازة لأي من الأطراف الليبية

نفى عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري مجدي الوليلي، أن تكون القاهرة منحازة لأي من الأطراف السياسية في ليبيا، مؤكدا على أنها تعمل على دعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، بهدف تقريب وجهات النظر بينها، وضمان استقرار البلاد، وتجنيبها الفوضى، ومخاطر الانقسام، الذي عانت منه طويلا.

وأشار الوليلي إلى أن الرؤية المصرية تجاه الأزمة الليبية تكمن في العمل على دعم الاستقرار الداخلي، حتى يكون مسار التسوية ليبي ليبي دون تدخل خارجي، مشددا على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن إرادة الليبيين.

وشدد الوليلي، على مواصلة دعم مصر لصالح ضبط الأوضاع في ليبيا خلال المرحلة المقبلة، والتأكيد على وحدة الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، إضافة إلى إعمار البنية التحتية، وتعزيز قدرة المؤسسات للتعامل مع التهديدات القائمة والمحتملة، وفق ما نقله موقع المصري اليوم.

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