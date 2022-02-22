اللافي يبحث مع أعضاء لجنة 5 + 5 بالمنطقة الغربية آخر مستجدات العسكرية والأمنية

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار دعم المجلس لجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا، واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللافي اليوم الثلاثاء؛ مع أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعين للمنطقة الغربية الذين استعرضوا أمامه؛ آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية، والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.