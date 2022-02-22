وزير التعليم: تشكيل لجنة لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية أوضاع المعيدين بالجامعات الليبية، على أن تقدم حلولاً ومقترحًا علميًّا في غضون أسبوعين.

ونص القرار رقم 247 لسنة 2022، على تشكيل اللجنة برئاسة عزالدين يونس الدريسي، وعضوية كل من خالد محمد عون، مفتاح محمد البكوش، مسعودا محمد الرقيق، سعد علي التائب، ومقرر اللجنة جمال الصغير الفردغ.

وتتولى اللجنة المشكلة دراسة وتسوية أوضاع المعيدين وتقديم مقترحات لحل المشاكل التي تواجههم في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار، الموقع اليوم الثلاثاء 22 فبراير. كما سمح القرار للجنة بالاستعانة بمن ترى لإتمام أعمالها.