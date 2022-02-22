اللافي يستعرض مع أعضاء لجنة 5+5 خطوات خروج المقاتلين الأجانب

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، آخر مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في ليبيا، إضافة إلى الخطوات العملية التي اتخذت لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد اللافي خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، على استمرار دعم المجلس الرئاسي لجهود اللجنة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، لضمان الاستقرار الدائم في كل المناطق الليبية، إلى جانب استكمال برنامج توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الغربية، قد عبروا في بيان صادر عنهم مؤخرا عن المخاوف من انهيار جهود السلام التي عملت عليها اللجنة خلال المدة الماضية بسبب الأطراف السياسية، داعين جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن.

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