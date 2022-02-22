خارجية الدبيبة: نرفض الاعتراف باستقلال دونيتسيك ولوغانسك

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي رفضها الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسيك الشعبية وجمهورية لوغانسك، مؤكدة التزامها بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها .

وقالت الوزارة في بيان لها الثلاثاء إن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.

ودعت الوزارة في بيانها روسيا إلى “التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة”، وفق نص البيان .