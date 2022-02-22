الدبيبة: وباء كورونا أثر على مستقبل اقتصادنا والاكتشافات النفطية ستنقذ ليبيا

ألقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة كلمته أثناء افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقامة بالدوحة القطرية .

وخلال كلمته أوضح أن وباء كورونا وتغير المناخ لهما أثر كبير على مستقبل اقتصادنا في تصنيع الغاز كدول تعتمد على هذه الصناعات ،

كما أضاف أن الصراع السياسي في ليبيا العشر السنوات الماضية أثر أيضا على البنية التحتية لإنتاج الغاز والنفط .

وأكد قائلا : منذ تسلمنا الحكومة بذلنا قصارى جهدنا لعودة الحياة لهذه الصناعات مضيفاً أن مخزون النفط المكتشف في كل الحقول لايتجاوز 30 ٪ من المخزون الكلي،

حيث أكد أنها فرصة كبيرة في تجمع منتدى الدول المصنعة للغاز في استغلال ثروات البلاد للنفط والغاز بشكل مستدام، يضمن دعم رفاهية شعوبنا ويضمن تزويد العالم بطاقة نظيفة مستدامة ،

وأشار أيضا إلى أنه تم اكتشاف حقول غاز جديدة يتم السعي في تطويرها بشراكة مع بعض كبرى الشركات العالمية

واختتم كلمته قائلا : أن الدراسات والابحاث تشير أن ليبيا تملك مخزون كبير من الغاز، وقد تصبح من أهم البلدان المصنعة للغاز إذا تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها

ودعى الحاضرين إلى تكثيف الجهود في وضع مخطط استراتيجي لتجاوز التحديات وتبادل الخبرات .