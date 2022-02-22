حكومة الدبيبة تدعو روسيا لسحب التحشيد العسكري من الحدود الأوكرانية

قالت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، الي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، أنّها تنضم إلى المجتمع الدولي في مناشدته لروسيا بالتراجع عن شن أية عملية عسكرية ضد جمهورية أوكرانيا.

وأكّد بيان لوزارة الخارجية، التزام حكومة الوحدة الوطنيّة بسيادة جمهورية أوكرانيا ووحدة أراضيها.

داعية روسيا إلى التهدئة وسحب التحشيد العسكري عن الحدود الأوكرانية ومن شبه جزيرة القرم المحتلة.

وتابع البيان أنّ الحكومة “ترفض الاعتراف باستقلال ما يعرف بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية. مجددة رفضها القاطع للتواجد غير الشرعي لقوات الفاغنر في كل من جمهورية أوكرانيا وليبيا ، وتدعو روسيا لاستخدام لغة الحوار والدبلوماسية بديلا عن لغة الحرب”.

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