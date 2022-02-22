مصر: غدا الأربعاء وزير الخارجية يبحث مع نظيره المجري الوضع في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن لقاء مرتقب غدا الأربعاء، بين وزيـر الخـارجـيـة المصري، سامح شكري ونظيره المجري بيتر سيارتو، لبحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا.

وذكرت الوزارة المصرية، في بيان لها، أن وزيـر الخـارجـيـة سامح شكري يستقبل غدًا الأربعاء، بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، لعقد جلسة مباحثات في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، ليعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.

وأضافت “من المنتظر أن تتركز المباحثات المصرية – المجرية على القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والوضع في ليبيا، وكلك الأزمة السورية، وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بخلاف مكافحة الإرهاب”.