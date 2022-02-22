«المالية»: بدء توزيع رواتب يناير لجميع القطاعات الحكومية

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، بدء توزيع رواتب شهر يناير لجميع القطاعات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية.

وفي 14 فبراير الجاري، قالت وزارة المالية إنها سلَّمت أذونات الصرف الخاصة برواتب شهر يناير الجاري، إلى مصرف ليبيا المركزي.

– «المالية» تسلم أذونات صرف رواتب يناير إلى «المركزي»

وأعلنت الوزارة آنذاك أنها سلَّمت أذونات الصرف الخاصة بشهر ديسمبر لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف لاستكمال إجراءات الصرف.