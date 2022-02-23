القماطي: التحدي الحقيقي امام باشاغا هو الحصول على ثقة البرلمان

حذر حسام القماطي الناشط السياسي الليبي أمس الاثنين في تصريحات صحفية ، من أن بعض الدول المتدخلة بالمشهد الليبي والتي ربما ترى أن باشاآغا قد لا يكون الشخصية الأفضل لرعاية مصالحها في البلاد، قد تلجأ عبر الإغراء بالمال لتحريك عدد محدود من الميلشيات التي لا تلتزم بقرارات حواضنها المحلية، ليشعلوا الأوضاع وليعرقلوا عمل الحكومة .

واعتبر القماطي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه فتحي باشاآغا هو كيفية الحصول على الثقة البرلمانية والإفلات في ذات الوقت من محاولة بعض النواب فرض أسماء بعينها لا تتمتع بالكفاءة لا في مواقع الوزراء فقط وإنما في الصف الثاني بالجهاز الإداري.

وأضاف أن باشاغا سيتعين عليه دائمًا العمل على الحفاظ على توازن القوى وإرضاء كافة حلفائه بالشرق والغرب كون أن انهيار تحالفهم قد يؤدي لحرب شاملة .