جنازة عسكرية في بنغازي للواء عمر عبدالجليل

العنوان-بنغازي

أجريت في بنغازي الثلاثاء مراسم تشييع اللواء عمر المبروك عبدالجليل معاون آمر الكلية العسكرية في جنازة عسكرية بمقبرة الهواري، والذي توفي متأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا.

وحضر الجنازة العسكرية، عدد من قيادات القوات المسلحة، إذ ألقى مدير إدارة التوجيه المعنوي وآمر الكلية العسكرية كلمتي، رثاء تحدثا فيها عن مآثر الراحل اللواء عمر عبدالجليل، وعن صفاته وخلقه، وما قدمه في مقارعة الإرهاب والقضاء عليه.

كما تحدثا عن، دور الفقيد في بناء القوات المسلحة، من خلال توليه مهام معاون آمر الكلية العسكرية، ودوره الكبير في هزيمة الإرهابيين في صبراتة، عندما قاد العمليات ضد الدواعش، الذين كانوا يخططون للسيطرة على المنطقة والإضرار بالبلد، وتنفيذ مخطط إخواني للسيطرة على المنطقة.

وقام مدير إدارة التوجيه المعنوي، بنقل التعازي الحارة والمواساة القلبية، للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وكل منتسبي القوات المسلحة، لأهل فقيد الوطن وذويه.