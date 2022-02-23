بعد أكثر من 8 أعوام.. القبض على منفذ أكبر عملية سطو بتاريخ ليبيا‎‎

تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي وبتعليمات من المستشار النائب العام من ضبط أحد المتورطين في القضية التي هزت الرأي العام خلال عام 2013 بمدينة سرت، وهي عملية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي التي تم تحويلها الى فرعه بسرت.

واعترف الجاني اعترف صراحة بأنه قام بتنفيذ هذه العملية بالاشتراك مع آخرين في واحدة من أبرز عمليات السطو التي سجلت في تاريخ ليبيا.

ودعا الجهاز باقي الأجهزة الأمنية بالتعاون لضبط كافة المتورطين في هذه القضية وذلك بعد التنسيق مع مكتب النائب العام بالخصوص.

يذكر أن فرع المصرف في سرت قد شهد عام 2013 السطو على شاحنة نقل أموال، وسلب شحنة مالية شملت 53 مليون دينار ليبي، إلى جانب ملايين الدولارات من عملات أجنبية أخرى.

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