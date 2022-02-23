الاتحاد الأوروبي: بحثنا مع المنفي آفاق التعاون مع ليبيا

استقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على هامش القمة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل.

وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا ، وكيفية مساهمة الاتحاد الأوروبي في تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وشارك رئيس المجلس الرئاسي، الثلاثاء الماضي، في الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي عقدت على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت بالعاصمة البلجيكية بروكسل، الخميس الماضي، أعمال الدورة السادسة للقمة الإفريقية الأوروبية، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والـ 55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

ويسعى قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبى والإفريقي خلال مداولات القمة، إلى تعزيز شراكتهما على صعيد الاستجابة لجائحة كوفيد-19، والإنعاش الاقتصادي.

وخلال مداولات القمة يومي 17 – 18 فبراير الجاري، ستعقد عدد من الموائد المستديرة حول: النمو الإقتصادي، الأنظمة الصحية وإنتاج اللقاحات، الزراعة والتنمية المستدامة، التعليم والثقافة والهجرة والتدريب المهني، ودعم القطاع الخاص، وتحقيق التكامل الاقتصادي، والسلام والأمن، وسيشارك قادة ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة بهذه الموائد المستديرة، بحضور الخبراء المتخصصين.