الدبيبة لـ “تبون”: للجزائر دور كبير في دعم واستقرار ليبيا

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بأن الجزائر لها دور كبير في دعم واستقرار ليبيا، متمنيا أن تظل الشقيقة سندا قويا لليبيا ..

جاء ذلك في تصريح مقتضب للدبيبة عقب لقائه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، والتي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة .

وتجدر الاشارة الى أن السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين، قد أكد في وقت سابق على دعم بلاده للحلول التوافقية بين الليبيين، وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا، وصون سيادة ووحدة ليبيا وأكد على حق الشعب الليبي في اختيار من يمثله .