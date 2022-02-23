الصغير: حضور أي دبلوماسي أجنبي لجلسة منح الثقة هو إهانة للبرلمان والليبيين

اعتبر وكيل وزارة الخارجية السابق حسن الصغير أن قبول البرلمان لحضور أي دبلوماسي أجنبي في جلسة عرض ومنح الثقة للحكومة هو تفريط بما تبقى من سيادة .

وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الدبلوماسيين الأجانب يتم دعوتهم لجلسات مراسمية كجلسة حلف يمين أو تكريم أو ما دون ذلك

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كما أشار وكيل وزارة الخارجية السابق إلى أن حضور أي دبلوماسي أجنبي لجلسة منح الثقة هو إهانة للبرلمان وأعضائه وإهانة لليبيين جميعًا، وهي سابقة سيئة جدًا ومهينة بل ومذلة، حسب قوله .

واختتم تدوينته قائلا: أي دبلوماسي يسمح له بالحضور سيسمح لنفسه بتقييم الجلسة حضورًا ومداولات وتصويت، وهذا أمر لم نسمع به في الأولين .