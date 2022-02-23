اوحيدة: عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تشكيلها سيكون 27 حقيبة

صرح عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة ، إن عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المرتقبة تشكيلها سيكون تقريباً 27 حقيبة،

موزعة بين الأقاليم الثلاث والدوائر الانتخابية، على نفس النهج السابق في تشكيل الحكومات السابقة .

وعبّر اوحيدة في تصريح تليفزيوني عن تمنيه أن تكون الحكومة الجديدة حكومة تكنوقراط مختصرة لا تزيد عن 15 حقيبة،

تتمثل فيها كل الدوائر بشخصيات مشهود لها بالخبرة والنزاهة والقدرة، لتكون الحكومة على مستوى التحديات الراهنة والقادمة .

وفي سياق آخر متصل ، قال اوحيدة إن قانون المرتبات الموحد جاهز ويحتاج لوضع اللمسات الأخيرة،وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية