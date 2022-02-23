الوطني لمكافحة الأمراض يطلق موقعًا لإصدار شهادة التطعيم الإلكترونية

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض موقعًا لإصدار شهادة التطعيم الإلكترونية وإثبات حالة التطعيم الخاصة .

وأوضح المكتب الإعلامي الخاص بالمركز أنه يمكن الحصول على شهادة التطعيم الإلكترونية من خِلال منصة “تحصين” التي أطلقها،

والتي بدورها تُمكن جميع المواطنين والمقيمين داخل ليبيا من التسجيل فيها وإبراز شهادة التطعيم الإلكترونية الخاصة للدخول إلى بعض الدول والأماكن وممارسة بعض الأنشطة أثناء جائحة كورونا .

كما أوضح المركز أن أسرع طريقة للحصول على شهادة التطعيم الإلكترونية هي من خلال منظومة تحصين، من خلال التسجيل في المنظومة ومن ثم قم بإضافة جرعات التطعيم ثُم سيعتمد لك المركز الصحي الجرعات،

وبعد الاعتماد يمكنك الدخول على إفادة التطعيم وستحصل على الشهادة الإلكترونية مُرفقة بالكود الألكتروني الخاص بك .

ونشر المركز رابط المنصة الي يمكنك التسجيل من خلالة وهو ،

https://vac.ncdc.gov.ly/sign-form