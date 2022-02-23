حكماء مصراتة وطرابلس: سنتخذ ما يلزم لإجراء الانتخابات يونيو المقبل

منح حكماء وأعيان مصراتة وطرابلس الكبرى أعضاء مجلسي النواب والاستشاري للدولة مهملة يومين حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 25 فبراير الجاري كحد أقصى لتقديم استقالاتهم.

وحمل حكماء وأعيان مصراتة وطرابلس، في بيان أصدروه اليوم الأربعاء، أعضاء مجلسي النواب والاستشاري للدولة مسؤولية الانقسام والاحتراب الذي سيحدث من تصويتهم على تمرير حكومة موازية.

وأكد حكماء وأعيان مصراتة وطرابلس بقولهم «أننا ماضون لاتخاذ ما يلزم لإجراء الانتخابات قبل شهر يونيو القادم، وندعو أعضاء مجلس الدولة الاستشاري لرفض قرارات النواب وأي محاولة للتمديد».