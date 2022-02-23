المريمي: العراقيل والصعوبات التي تواجه إجراء العملية الانتخابية ليست من مجلس النواب

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن فتحي باشاآغا يعمل على التشكيلة الوزارية، وسيقدمها لمجلس النواب الأيام القادمة.

المريمي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أكد أن المبادرة التي أعلنها عبد الحميد الدبيبة لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي؛ لأن العراقيل والصعوبات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات ما زالت قائمة.

وأشار إلى أن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة فتحي باشاآغا ومجلس الدولة الإستشاري والمجلس الرئاسي، كل هذه المكونات ستعمل على إزالة العراقيل التي صرحت بها مفوضية الانتخابات.

ونوه إلى أن مجلس النواب لم يتدخل ويضع خارطة طريق جديدة ويشكل لجانا جديدة، ويتصل بكل الأطراف من أجل وضع خطة جديدة إلا بعد أن عجزت مفوضية الانتخابات عن إجراء الانتخابات.

وأضاف أن العراقيل والصعوبات التي تواجه إجراء العملية الانتخابية ليست من مجلس النواب.

المريمي لفت إلى وجود توافقات بين مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي، لإطلاق مصالحة وطنية، مختتمًا: “قد نعمل على تعديل بعض القوانين، وغيرها من الأمور التي تزيل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية”.

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