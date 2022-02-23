مسؤول مصري: القمة العربية بالجزائر ستكون الأخطر وعليها حسم القضية الليبية

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري، كرم جبر، إن القمة العربية القادمة في الجزائر ستكون الأخطر، مؤكدا أنه عليها الخروج بقرارات تتعلق بالقضايا المهمة على رأسها ليبيا وسوريا واليمن وجميعها قضايا ساخنة تحتاج الى الحسم.

وأضاف كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي” المصرية، أنه لا بد من التوصل لاتفاق بين الزعماء العرب، ولا بد من سحب القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من الدول، ولا بد لوجود رؤية لجامعة الدول العربية لتوحيد الصف بين الدول.

وتابع كرم جبر، أنه كنا نهاجم القمم العربية في السابق لأنها كانت قمم الشجب، وكانت تخرج ببيانات وردية، مؤكدا أنه نحن في حاجة إلى قمة لوحدة الصف العربي وان تكون لها قرارات حاسمة.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري إلى أن الدول العربية تواجه ضربات وقصمات قوية وهذه المنطقة أصبحت مسرح لمؤامرات كبيرة على كل الدول، خاصة بعد “الجحيم العربي” وليس الربيع العربي .