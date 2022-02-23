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الأمن الداخلي: القبض على أحد المتورطين في أكبر عملية سطو على البنك المركزي الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن جهاز الأمن الداخلي ، الثلاثاء، ان تم القبض على أحد المتورطين في عملية السطو على أموال مصرف ليبيا المركزي وذلك  أثناء تحويلها إلى فرع المصرف بسرت،

ونشر الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»، تسجيل مصورًا للمتهم الذي يدعى «س. م. أ. م»، وهو يعترف بالاشتراك في الجريمة رفقة آخرين، لافتا إلى أن دوره كان سائقًا للسيارة التي استخدمت في عملية السطو .

وأشار المتهم إلى أن «حصته من السطو كانت مليون ونصف المليون»، حيث انتقل منذ وقت ارتكابهم لعملية السطو إلى مدينة بني وليد، حتى تم القبض عليه من قبل جهاز الأمن الداخلي …

 

وعلى نفس الجانب دعا جهاز الأمن الداخلي باقي الأجهزة الأمنية بالتعاون معا لضبط كافة المتورطين في هذه القضية مهما مرت السنين وبعدت مسافاتهم وذلك بعد التنسيق مع مكتب النائب العام .

 

ومن الجدير بالذكر ان هذه القضيه تعود أحدائها الى عام  2013 حيث تم فيها الاستيلاء على شحنة أموال تبلغ قيمتها 53 مليون دينار ليبي، بالإضافة إلى 12 مليونا و800 ألف دولار، و5 ملايين يورو، وهي الأموال التي كانت محولة من المصرف المركزي بطرابلس إلى فرعه في سرت

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صحيفة الساعة 24

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