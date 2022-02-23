الروياتي: ما يحصل مع الدبيبة عبارة عن هلوسة سياسية للبقاء في السلطة ولو جر البلاد للحروب

ليبيا – قال الخبير في الشأن الليبي والناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي إن ما يحصل مع عبد الحميد الدبيبة عبارة عن هلوسة سياسية، لأسباب شتى حاول من خلالها أن يضع نفسه موضع الشخصية الحيادية النزيهة الشفافة.

الروياتي أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: “لماذا علينا أن نفترض أنك تمثل هذا المعيار؟ هذا سؤال مهم لكي ننطلق لفكرة أنك من تدافع عن الحق الأعظم للشعب الليبي وهو الانتخابات؛ لأنه بهذا المفهوم أنت اليوم بما سردته في هذا الخطاب هددت بالانقسام والحرب وناقضت نفسك حول موضوع الانتخابات، كأن الأطراف الاخرى هي من تعرقل الانتخابات وأنك لا تعرقلها وهذا غير حقيقي”.

وأردف: “وكأن باقي التيارات الأخرى لا تمثل أي شرعية كانت وأنت من تمثل الشرعية، رغم نها شرعيتك اقل أو ناقصة عن البقية وكأنك تمثل مفهوم التوافق الوطني الشامل وباقي الأطراف كمجلس النواب والدولة لا يمثلون هذا الوفاق، وأن صوتك هو صوت الشارع الرسمية منها و غير الرسمية، بالتالي لنضع النقاط على الحروف أن الدبيبة مهما حاول ودغدغ مشاعر بعض من شرائح المجتمع واشترى ولاءاتهم بحقوق هي في الأصل، إلا ان الشريحة الأكبر اصبحت ترى أن الدبيبة أصبح حجر عثرة”.

وتابع: “نهاية الأزمة حلتها الأطراف التي ترى مفهوم الشرعية حتى لو كانت ناقصة وحددت مفهوم التوافق الذي كان عبد الحميد ينادي به! عندما قال إننا لم نمنح أو نسمح بمنح أموال تقودنا للحروب، متناسيًا انه بالفعل منح أموالًا بالميزانية التي عرضها على البرلمان عندما قدمها القيادة العامة ولمح لذلك التيار”.

كما رأى أن ما يعيشه الدبيبة هو الرقصات الأخيرة للديك المذبوح الذي لم يجد وسيلة للبقاء في السلطة ويريد البقاء فيها ولو جر البلاد للحروب على الرغم أن ما حصل هو توافق، بحسب قوله.

واستطرد بالقول: “ما يحصل من توافق اليوم ليس كامل بالفعل، لكنه أقوى توافق يحصل بعد 7 سنوات، حصل تعديل دستوري لم يتوقعه أحد، عندما عدل التعديل الدستوري 12 الذي ينص على خارطة للاستفتاء على الدستور، بتشكيل حكومة وقاعدة دستورية للاستفتاء على الدستور والانتخابات بناءً عليها إذا فشل الاستفتاء مرتين يتم خلق قاعدة دستورية من مجلس الدولة ومجلس النواب واعتمد في التعديل 12 بـ 135 وأكثر أي التعديل تجاوز النصاب القانوني، لنفترض أن مجلس الدولة منقسم على نفسه بع يومين سنرى موقفه من خلال جلسته، والدبيبة يطعن في شرعية البرلمان”.

وأفاد: “حفتر خسر معركة بالسيطرة على العاصمة، لكنه لم يخسر مواقعه السابقة بل على العكس زاد عليها مدينة سرت، عندما ذهبنا لمعركة سرت الحاسمة التي كنا نعتقد أن المجتمع الدولي وأخوتنا الليبيين سينصروننا بها إذا بنا نجد نفسنا نقاتل وحدنا وضرب منا في ليلة واحدة 50، جاء وكأنه جاء الإنذار بأنها نقطة الفصل ما بينكم وبينهم اذهبوا لخيارات أخرى، ذهبنا لخيارات أخرى في محاولة لجعل من المنطقة الشرقية هناك فيها أكثر من تيار، حتى وإن كان بقيادة حفتر لنرى هناك آخرين يعيدون شرعنة حفتر من جديد ليصبح أمرًا واقعًا بكل المعايير”.

وأكد على أنه تم الذهاب للخيار سياسي لأن البلاد منقسمة، مشيرًا إلى أن التحالفات الدولية تغيرت بدليل تواجد تركيا اليوم في الإمارات والمنطقة الشرقية وقطر اليوم في مصر.

وقال: “المخرجات نتيجة عمل سياسي وحق للجميع، هل فرض باشاآغا على أطراف أخرى أن يقوموا بهذه المعادلة السياسية لكي يقفزوا على المشهد ويأخذوا مناصب معينة ويزيحوا الدبيبة ويثبتوه؟ لكن هل تكلم باشاآغا أنه يمثل المنطقة الغربية في شيء معين ويفاوض عليها؟ الساحة مفتوحة للجميع! ستعرف كيف سيدخل باشاآغا لرئاسة الوزراء وبكل سهولة ودون إشكاليات وما يحاولون تسويقه لعقل الشارع أنه ستنشب حرب كما يسوقها الدبيبة. لن يكون هناك حرب ومناوشات وسيكون هناك تسليم واستلام طبيعي وتسليم السلطة بشكل عادي وسلس”.

الروياتي أضاف: “لا أستطيع أن آتي لكم بصك غفران يؤكد أن حفتر لم يعد يستطيع ان ينقلب، لكن أدلة وبراهين إذا كان حفتر بحرب شعواء دعمته فيها الدول كلها وبما فيها الولايات المتحدة وكان وضعنا مهتزًا ومنقسمين في طرابلس وذخائرنا منتهية ولم يكن لدينا حليف دولي لم يستطع الدخول، اليوم لديك خليف تركي موجود على الأراضي الليبية في المنطقة الغربية ونعرف أين يوجد، ولديك كم هائل من الأسلحة والذخائر التي أتت عبر الحرب الماضية ما يكفينا لعشر سنوات حروب. اليوم حفتر أثبت أمام المجتمع الداعم له بعد أن اقتنعوا أن العملية الحربية لن يستطيعوا أن ينجزوا خلالها السيطرة الكاملة، لذلك لجأوا للعمل السياسي، المتخوفون والمتصورون أن حفتر سيقوم بانقلاب داخل العاصمة، كيف لمجموعات مسلحة أن تنقسم في مجتمع مسلح؟”.

واستبعد أن يكون هناك موعد تم القفز عليه أو تأجيله لكي يمثل دليلًا أن تشكيل الحكومة يمر بمختنق، فمراحل تشكيل الحكومة تمر بشكل أكثر من جيد، لا شك أن هناك تجاذبات على الساحة وتأثيرات قوية لكن أجلت بدرجة كبيرة، معتبرًا أنه 95% ستقدم في موعدها القادم هذه الحكومة والتي يتمنى الجميع أن تكون وطنية حقيقية.

وفي الختام بيّن أن موضوع التعديل الدستوري تم وانتهى بالتوافق مع رؤساء اللجان أما المشكلة فهي من مجلسي النواب والدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية