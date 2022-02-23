ضبط محاسب سرق 100 ألف دينار من شركته في تاجوراء

ضبط أعضاء التحري في مركز شرطة تاجوراء موظف في إحدى الشركات التجارية، سرق منها 100 ألف دينار.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم مدير الشركة ببلاغ عن واقعة سرقة واختلاس مبالغ مالية، مشتبها في أحد الموظفين، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوقف رجال التحري المتهم، الذي اعترف باختلاس المبلغ، حيث استغل وظيفته كمحاسب ليسرق مبلغ 300 دينار يوميا عند قفله لحسابات المبيعات.

واتخدت الإجراءات القانونية مع المتهم، واسترجع 61 ألف دينار من المبلغ المسروق، ثم أحيلت القضية إلى النيابة العامة.