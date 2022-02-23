الدولية للهجرة تطالب بالتحقيق في مقتل مهاجر والاستخدام المفرط للقوة ضد المهاجرين

أدانت المنظمة الدولية للهجرة، ما وصفته بـ” الاستخدام المفرط للقوة من قبل جهاز دعم الاستقرار ”، وقالت: “إنها ائتلاف من مليشيات طرابلس”، مما أدى إلى مقتل مهاجر وإصابة كثيرين آخرين، خلال اعتراض سفينة في البحر يوم الجمعة 18 فبراير.

وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى إجراء تحقيق فوري في الحادث، مشيرة إلى أن إطلاق النار في البحر الأسبوع الماضي ليس الأول من نوعه، حيث سبق لجهات حكومية استهداف المهاجرين بالأسلحة النارية، مما تسبب في مآسي في البحر، عند نقاط الإنزال، وفي مراكز الاحتجاز.

وأشارت إلى أنه تم اعتراض ما لا يقل عن 632 مهاجرا قبالة الساحل الليبي وإعادتهم إلى ليبيا في الفترة من 13 إلى 19 فبراير، كما تم اعتراض 2353 مهاجراً وإعادتهم إلى ليبيا، بينهم 228 امرأة و 77 قاصرا، منذ بداية العام، حتى الآن.

وبينت أنه في عام 2021، تم إنقاذ واعتراض ما مجموعه 32425 مهاجرًا في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، بينما توفي 662 مهاجرًا، وفقد 891 آخرون بينهم 228 امرأة و77 قاصرًا.