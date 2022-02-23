القبض على موظف اختلس من شركته 100 ألف دينار بتاجوراء

العنوان-طرابلس

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة تاجوراء من ضبط موظف في إحدى الشركات التجارية، اختلس منها مبلغ 100 ألف دينار.

وأوضحت وزارة الداخلية. أن الواقعة تعود بدايتها إلى تقدم مدير الشركة ببلاغ عن واقعة سرقة واختلاس مبالغ مالية، مشتبها في أحد موظفي الشركة.

وأوقف رجال التحري المتهم، الذي اعترف باختلاس المبلغ. حيث استغل وظيفته كمحاسب ليسرق مبلغ 300 دينار بشكل يومي عند قفله لحسابات المبيعات.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم، واسترجاع 61 ألف دينار من المبلغ المسروق، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.