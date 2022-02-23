اوحيدة: نريد بناء دولة مدنية مستقرة ووضع حد للفساد وعلى الجميع العمل لذلك دون شعارات

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة على أن “ثورة فبراير” جاءت نتاج تراكمات من الغبن والقهر والحسرة والانحراف الكلي عن مسار الدولة الكلي الذي يفترض أن تتأسس، ومن ثم تبدأ تتطور حتى تصل لمراحل متقدمة ككل الدول.

اوحيدة أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما حدث في فبراير كان يفترض أن يحدث في السبعينيات والثمانينات، لكن تأخر لاسباب معروفة لأنه نظام قمعي مستبد همه البقاء وتأسس على اكذوبتين نظام سبتمبر الذي يتم جني ثماره الآن.

وتابع: “الأولى الاساءة لما قبله وتشويه المملكة وتاريخها وتاريخ الاستقلال. الأكذوبة الثانية وهم المؤامرات والعدو الوهمي ورسول الصحراء وغيرها، 42 سنه وأنت تنكل بشعبك وترفع الشعارات فقط والنتيجة صفر. ما الذي بني في ليبيا؟ ما حدث في فبراير كان لا بد أن يحدث وما حدث هو نتاج لتراكمات معروفة، والآن ربما بدأت الامور تتصحح شيئًا فشيئًا، فبراير ثوره لكن سرقت من أجندة معروفة وايدلوجية وراءها دول وحدثت ثورة الكرامة تصحيحية، وما حدث انتصرت في أجزاء كبيرة من ليبيا لكن يجب ألا نشوه التاريخ ونسمي الأمور بمسمياتها، ماحدث في فبراير كشف الغطاء عن هذا الشر، ما كان يحدث طيلة الـ 42 سنة لا تمت لتطور الدولة وبنائها بصلة”.

وأكد على أن المؤامرة بدأت في ليبيا منذ سنوات منذ أن انفجر النفط في ليبيا وأصبحت ليبيا تتطور، لافتًا إلى أن فبراير لو لم تنجح فقط في هذه الحرية والمساحة التي تمنحها لمعارض تبدي بأرائه كما يشاء لكان فخرًا ونصرًا لها.

اوحيدة استطرد حديثه: “هذا الأمر لو كان في عهد سبتمبر بمجرد شعور وأحساس أن هناك معارضًا فقط بينه وبين نفسه فإنه سيشنق في الميدان! نحن في النظام السابق اشتغلنا فيه كنا في دولة ولم نرضَ به وعندما طلبت للتجنيد لم أتهرب، لبيت ومضيت خمس سنوات من عمري في التجنيد الإلزامي”.

كما شدد على قناعته بضرورة التخلص من العقد للوصول لنتيجة، مبينًا أن الجميع يريد بناء دولة مدنية مستقرة وتداول على السلطة ووضع حد للفساد بالتالي فالمطلوب من الجميع العمل على ذلك دون شعارات، بحسب قوله.