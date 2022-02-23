الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لإجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت

قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كريستيان برجر، إن عقد الانتخابات في ليبيا أمر مهم للغاية، ومن شأنه أن يوصل لتشكيل حكومة شرعية تدير البلاد وذات دور في الأمم المتحدة.

وأضاف برجر أن هناك العديد من الجوانب الإيجابية لعمل المجموعة التي تضم مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس من خلال البدء بتوحيد فرعيْ البنك المركزي الليبيين، مما يعدّ مطلبًا رئيسًا من أجل دعم الاقتصاد الليبي، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة “اليوم السابع” المصرية.

وشدد برجر على تمسك الاتحاد الأوروبي بضرورة عقد الانتخابات الليبية بأسرع وقت، مؤكدًا استعداد الاتحاد لتقديم كامل الدعم اللازم لهذه العملية السياسة.

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