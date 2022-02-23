بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 23 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء يبقي الطقس متقلب على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحاً خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى (50) كلم/ساعة على المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيا من يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13- 17) مْ وتسجل (20) مْ علي أبونجيم, مع تحسن تدريجي لحالة الطقس بداية من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة إلى غزيرة احيانا خاصة على (المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الدواخل) واحتمال لسقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (50) كلم/ساعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (12- 17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا .

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:59)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:41).