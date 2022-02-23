طقس متقلب على أغلب مناطق الشمال وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

أخبار ليبيا 24

يبقي الطقس متقلبا على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية تتكاثر السحب في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة. مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحاً خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى (50) كلم/ساعة. على المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيا من يوم الغد.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 17) مْ وتسجل (20) مْ علي أبونجيم. مع تحسن تدريجي لحالة الطقس بداية من يوم الغد.

كما تتكاثر السحب في الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده. مع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة. إلى غزيرة أحيانا خاصة على (المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الدواخل). واحتمال لسقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (50) كلم/ساعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12- 17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة يوم الغد.

في حين تكون السماء بالجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة صافية إلي قليلة السحب.

والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ.

أما الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 22) مْ.