الارصاد: استمرار الاجواء الشتوية المتقلبة والامطار الجيدة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 19/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تبقى الأجواء شتوية متقلبة بمشيئة الله على اغلب مناطق الشمال نتيجة تكون منخفض جوي شرق البحر المتوسط مصحوب برياح شمالية غربية نشطة تصل سرعتها إلى) 50 (كم/س وإنخفاض في درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة “بمشيئة الله” على مناطق الشمال الغربي وتكون جيدة الي غزيرة على أغلب مناطق الشمال الشرقي وخاصة على (المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقى وتمتد إلى الدواخل) وتكون مصحوبة بخلايا رعدية واحتمال سقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب فى جريان بعض الاودية المحلية عليه اخذ الحيطة والحذر.

ووفقا للتقرير يكون البحر مضطرب على اغلب الساحل خاصة الساحل الشرقي مع ارتفاع للموج يصل الى (5) امتار.

ومن المتوقع وفقا للتقرير أن تستقر الأجواء بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الغربي ويشمل الاستقرار مناطق الشمال الشرقي بدايةً من يوم الجمعة. والله اعلم .