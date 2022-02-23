قرادة: استرجاع وحدة سيادة ليبيا المستباحة والمدنسة ستكون صعبة وطويلة

أكد إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق لدى السويد والدنمارك، أن استرجاع وحدة سيادة ليبيا المستباحة والمدنسة ستكون صعبة وطويلة.

وقال قرادة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “«تنهيدة أوكرانيا» صداها في ليبيا. في تخمة السفه والإسفاف السياسي لقادة المشهد الليبي، وبالقياس على الاضطراب الأوكراني وامتداد تداعياته على الجغرافية السياسية الإقليمية والدولية”.

وأضاف “استرجاع وحدة سيادة ليبيا المستباحة والمدنسة بعد التفريط الأناني والغبي فيها، والصمت المخزي والمتواطئ حولها، ستكون صعبة وطويلة، مهينة ومؤلمة ومريرة، فاللعب مع الكبار لا علاقة له بخرافة عنتر وعبلة والنياق وفخر القبيلة”.

وتابع “في وقاحة وفجاجة المشهد ما يكفي أن يوقظ كل حر؛ غير أن العبد يقرع بالعصا.. والحر تكفيه الإشارة”.