1373 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و12 حالة وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 1373 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الثلاثاء، و128 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 3108 مصابا، وتُوفي 12 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 26.3% من إجمالي 5209 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 3836 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع عشر حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 489 ألفًا و940 حالة، منها 32 ألفًا و844 حالة نشطة، بينما تعافى 450 ألفًا و874 حالة، وسُجلت 6222 حالة وفاة بالمرض في البلاد.