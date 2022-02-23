الدبيبة وتبون يبحثان مستجدات الأوضاع في ليبيا

العنوان-الدوحة

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في لقاء مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال رئيس الحكومة في كلمة له: أن “الجزائر لها دور كبير في دعم استقرار ليبيا، وأتمنى أن تظل الشقيقة سندا قويا لليبيا”.

جاء ذلك في تصريح مقتضب للدبيبة خلال لقائه الرئيس الجزائري على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، والتي تعقد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان قد قال الدبيبة أمس الثلاثاء. إن عدم الاستقرار في ليبيا أثر بشكل مباشر على البنية التحتية لقطاع النفط والغاز.