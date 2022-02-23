طقس اليوم.. أجواء متقلبة وأمطار متفرقة في مختلف المناطق

يبقى الطقس متقلبًا على أغلب مناطق الشمال مصحوبًا برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة هطول أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

وفي مناطق رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة؛ تتكاثر السحب مع احتمال هطول أمطار متفرقة صباحًا خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت. وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى (50) كلم/ساعة على المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيًا من يوم الغد، أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (13- 17) مْ مع تحسن تدريجي لحالة الطقس بداية من يوم الغد.

وفي مناطق الخليج، سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده؛ تتكاثر السحب مع هطول أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا خاصة على المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الدواخل، مع احتمال لسقوط حبات البرد (التبروري) مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانًا إلى (50) كلم/ساعة. أما درجات الحرارة القصوى فتتراوح ما بين (12- 17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر، مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة يوم الغد.

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة؛ تكون السماء صافية إلي قليلة السحب. والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق. وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (18 – 22) مْ.

وفي مناطق الكفرة- السرير- تازربو، تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، أما الرياح فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20- 22) مْ.

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