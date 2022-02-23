تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

سجلت ليبيا 1373 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، و128 حالة حرجة. وفق المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وتماثل للشفاء 3108 مصابين وتُوفي 12 آخرون، وبلغت نسبة الحالات الموجبة 26.3% من إجمالي 5209 عينات جرى تحليلها. حيث ظهرت سلبية 3836 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع عشر حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء. إلى 489 ألفًا و940 حالة، منها 32 ألفًا و844 حالة نشطة.

في حين تعافى 450 ألفًا و874 حالة، وسُجلت 6222 حالة وفاة بالمرض في البلاد.