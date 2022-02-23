«الزويتينة للنفط» تعلن تعرض حقل الصباح إلى التخريب والنهب

أعلنت الشركة الزويتينة للنفط تعرض حقل الصباح النفطي إلى التخريب والنهب.

وقالت الشركة إن تلك الأعمال طالت مرافق الحقل والمعدات السطحية وكابلات الكهرباء وحجرات التحكم وسكن العاملين، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الأربعاء، التي نشرت مقطع فيديو لآثار أعمال التخريب.

وأشار البيان إلى جهود العاملين في الشركة من أجل استعادة الإنتاج في مواقعها النفطية، مضيفا: «إلا أن الأيادي الآثمة أبت إلا أن يستمر التخريب، لتقطع الطريق أمام فرصة زيادة الإنتاج، وعودة توقف الحقول».