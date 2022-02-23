 استمرار تقلب الطقس وانخفاض درجات الحرارة في شمال البلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يبقي الطقس متقلبا على أغلب مناطق الشمال مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع فرصة سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة مصحوبة بخلايا رعدية على مناطق الشمال الشرقي.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة تكاثرا للسحب مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحاً خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى سرت.

والرياح شمالية غربية نشطة السرعة تصل إلى (50) كلم/ساعة. على المناطق الساحلية وتقل سرعتها تدريجيا من يوم الغد، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13- 17) مْ وتسجل (20) مْ علي أبونجيم. مع تحسن تدريجي لحالة الطقس بداية من يوم الغد.

وتشهد أيضا مناطق الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، تكاثرا للسحب مع سقوط أمطار متفرقة مصحوبة بخلايا رعدية وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا خاصة على (المنطقة الممتدة من سهل بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي وتمتد إلى الدواخل)، واحتمال لسقوط حبات البرد (التبروري) مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل أحيانا إلى (50) كلم/ساعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (12- 17) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر, ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة يوم الغد.

أما الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة نسبيا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ.

وفي الكفرة- السرير- تازربو تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20- 22) مْ.