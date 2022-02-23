أفحيمة: البعثة الأممية تنتظر لتدعم الأقوى.. ومواقف ويليامز متذبذبة

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صالح أفحيمة، إن سياسة إمساك العصا من الوسط، ليست نهجا جديدا للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، وبالتالي فليس من المستغرب عدم صدور أي بيان عنها للتعليق على الإجراءات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا بما يتعلق بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة”.

وأشار أفحيمة، في تصريحات “للشرق الأوسط”، إلى أن البعثة تنتظر تحديد الدول الكبرى لمواقفها أولا من الحكومة المكلفة من المجلس. واصفاً مواقف المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بـ”المتضاربة والمتذبذبة”، حيث عارضت بقوة محاولات مجلس النواب إنهاء عمل حكومة الوحدة الوطنية منذ فشلها في إجراء الانتخابات، ثم سارعت إلى مقابلة باشاغا ووصفته برئيس الوزراء المكلف، والتقت الدبيبة في نفس الوقت.

وأضاف أن ويليامز تبدو وكأنها تراقب قدرة باشاغا على تشكيل حكومة متوازنة تنال ثقة البرلمان، قبل أن تعلن موقفها النهائي وستواصل الاعتراف بحكومة الدبيبة في حال فشل باشاغا؛ واصفًا ذلك بأنه “تلاعب بالرجلين إلى أن يتبين من الأقوى”.

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