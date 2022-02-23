حقل الصباح النفطي تعرض لأعمال تخريب ونهب – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الزويتينة للنفط تعرض حقل الصباح النفطي إلى التخريب والنهب.

وفي بيان لها، اليوم الأربعاء. أوضحت الشركة أن الأعمال التخريبية طالت مرافق الحقل والمعدات السطحية وكابلات الكهرباء وحجرات التحكم وسكن العاملين.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الشركة عبر صفحتها بـ فيسبوك حجم الدماء الذي تعرض له الحقل.

وأشار البيان إلى جهود العاملين في الشركة من أجل استعادة الإنتاج في مواقعها النفطية، لافتا إلى أن “الأيادي الآثمة أبت إلا أن يستمر التخريب، لتقطع الطريق أمام فرصة زيادة الإنتاج، وعودة توقف الحقول”.