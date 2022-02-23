“عمّار” يبحث مع القائم بالأعمال القطري تسيير الرحلات الجوية بين طرابلس والدوحة

بحث رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفي عمار، والقائم بالأعمال القطري، أحمد القبيسي، إعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين والعمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران والنقل الجوي.

وأوضحت مصلحة الطيران المدني، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن “رئيس مصلحة الطيران المدني اجتمع مع القائم بالأعمال لدولة قطر”.

وأردف البيان أن اللقاء الذي عٌقد في مقر مصلحة الطيران المدني بطرابلس؛ جاء بهدف “تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الكامل وتفعيلا للعمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وتم خلال الاجتماع؛ “مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بالتدريب والتأهيل وتبادل الخبرات في مجالات السلامة والنقل الجوي”، لافتًا إلى أنه تم “التطرق إلى إعادة تسيير الرحلات الجوية بين البلدين والعمل على تفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال الطيران والنقل الجوي”.