حكم جديد بالسجن على شقيق منفذ تفجير مانشستر أرينا

حكمت هيئة المحلفين البريطانية على هاشم عبيدي الليبي الجنسية، شقيق مفجر مانشستر أرينا سلمان عبيدي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات و10 أشهر أخرى، بعد مهاجمته ضابط في سجن بلمارش.

وأقدم هاشم عبيدي، 24 عامًا، على الاعتداء على الضابط بول إدواردز، 57 عامًا، برفقة أحمد حسن، 22 عامًا، والإرهابي المدان الثالث، محمد سعيد، 23 عامًا، حيث قام الثلاثة بلكم الضابط وركله بشكل متكرر.

ونفى السجناء الثلاثة الاعتداء الذي تسبب في أذى جسدي لإدواردز، لكن هيئة المحلفين أدانتهم في محكمة ولويتش كراون يوم الثلاثاء، بعد حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة من المداولات.

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