برغر: لا بد من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بأسرع وقت ممكن

شدد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر “كريستيان برغر” على وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

برغر وفي تصريحات صحفية، قال: إن هذه الانتخابات مهمة جدًا لتشكيل حكومة شرعية تدير ليبيا، ويكون لها دور في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى وجود جوانب إيجابية من عمل مجموعة مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتمثلت في انفراجة توحيد المصرف المركزي الذي كان مطلبًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد الليبي، مؤكدًا تمسك الاتحاد الأوروبي بالموقف المصري المتمثل بسرعة إجراء الاستحقاقات الانتخابية وتقديم كامل الدعم للعلمية السياسية.