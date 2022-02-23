أكثر من ألف إصابة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا في ليبيا

العنوان-طرابلس

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن ليبيا سجلت 1373 إصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، و128 حالة حرجة.

وتماثل للشفاء 3108 مصابين، وتُوفي 12 آخرون، وبلغت نسبة الحالات الموجبة 26.3% من إجمالي 5209 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 3836 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع عشر حالات بالمنطقة الغربية، وحالتين في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 489 ألفًا و940 حالة، منها 32 ألفًا و844 حالة نشطة، بينما تعافى 450 ألفًا و874 حالة، وسُجلت 6222 حالة وفاة بالمرض في البلاد.