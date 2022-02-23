المنفي: لا بد من النهوض بالمؤسسات الجامعية ومعالجة الصعوبات التي تواجهها

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برئيسي جامعة طبرق وفرع الأكاديمية الليبية لاستعراض الصعوبات المتعلقة بالمشاريع الجامعية المتعثرة.

بيان صحفي صادر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، نقل عن المنفي تأكيده ضرورة الاهتمام بالقلاع العلمية لتساهم في تخريج الكفاءات العلمية التي يعتمد عليها في بناء الوطن والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف المنفي: إن هذا كله يهدف لتسخير كافة الإمكانيات التي تؤهل هذه القلاع لأداء المهام الموكلة لها في بيئة مناسبة تتماشى مع الجامعات العصرية. فيما أكد رئيسا المؤسستين الجامعيتين على المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه الرئاسي.

وتابع البيان: إن هذه المشاركة تتم من خلال التعريف بالمشروع من خلال النخب العلمية التي تضمها المؤسستين باعتبار المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا وأهم عوامل أمنها واستقرارها.

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