مكافحة الأمراض: 1,373 إصابة و12 وفاة بـ”كورونا”

‏‎ أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 1,373إصابة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في ليبيا، يوم أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 489ألفًا و940 حالة، من بينها 128 حالة حرجة.

‏‎وكشف المركز، في بيانه رقم 647، عن تعافي 3,180حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 450 ألفًا و874 حالة تعافٍ، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 6,222.

‏‎وقال المركز إن نسبة الإصابة بلغت 26,3%، وذلك بعد فحص 5,209 عينات خلال الـ 24 ساعة التي سبقت إصدار البيان.

‏‎وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس 2,139,394 شخصًا، فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1,079,329 شخصًا، وتلقى 65,024 شخصًا الجرعة المعززة.

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