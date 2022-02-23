أبو راص: ستيفاني تتحرك بشكل طبيعي وهدفها الرئيسي إجراء الانتخابات

رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، تتحرك بشكل طبيعي، وتواصل لقاءاتها مع مختلف الأطراف والقوى المؤثرة بالمشهد السياسي، مشيرة إلى أنها أعلنت دوما أن هدفها الرئيسي هو إجراء الانتخابات، واحترام رغبة أكثر من مليوني ونصف مواطن سجلوا أسماءهم للمشاركة بالاستحقاق المنتظر.

وقالت أبو راص في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “ويليامز أمام معسكرين منقسمين حول مشروع إعادة بناء السلطة: الأول يدعو للذهاب للانتخابات دون معالجة الواقع، والثاني يرى أن الطريق للانتخابات لن يتم إلا عبر حكومة جديدة تمهد لها”.

وأضافت “المشهد معقد بدرجة كبيرة، وبات يرتهن لمشاريع وحسابات الربح والخسارة، كما أن عوامل (القوة القاهرة)، التي حالت دون إتمام الانتخابات، لا تزال موجودة بل وتتطور، والتعامل مع هذا الواقع يحتاج إلى كثير من الهدوء والحكمة”.