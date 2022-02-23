ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

23 February, 2022

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ،اليوم الأربعاء ،عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء تواتر الحوادث المؤسفة التي راح ضحايتها الأبرياء والمدنيين والأطفال جراء مخلفات الحروب ،كان آخرها مقتل طفلين شقيقين ، وهم “معاذ والبالغ من العمر 10 سنوات وفيداء فتح الله موسى ابوراس البالغة من العمر 4 سنوات ” إثر انفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب يعود لفترة الحرب قرب منزلهم الكائن بمنطقة عين زاره جنوب غرب مدينة طرابلس مساء اليوم الثلاثاء 22/ فبراير الجاري .

وقالت اللجنة في بيان توصلت به بوابة افريقيا الإخبارية ،إن الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب ،لازالت تُشكل تهديدا خطيرا على حياة و سلامة الأطفال والمدنيين في ليبيا ،اذ تستهجن اللجنة ، هذه الآثار ألمدمرة الناجمة عن النزاع المسلح الذي لاطائل من وراءه الا حصد أرواح المدنيين و الأبرياء ، فإنها تدعوا السلطات المختصة إلى التنبيه جميع المواطنين الذين هُجروا بيوتهم أو مزارعهم أو مرافقهم التي وقعت في ساحات القتال بعدم العودة إليها إلا بعد إجراء المسح الفني لها من قبل الجهات المختصة ممثلة في وزارة الداخلية وإدارة الهندسة العسكرية والمركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب ، والحصول على إذن كتابي من وزارة الداخلية حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.

و أكدت اللجنة على أن الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب لازالت موجودة بشكل كبير في عديد المدن والمناطق في بنغازي و سرت ودرنة وتاورغاء وورشفانة وبني وليد وبمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ، وتشكل أكبر عائق لعودة المواطنين إلى بيوتهم وخطراً وتهديداً يواجه حياة وسلامة السكان المدنيين الذين عادوا والذين يُقدر عددهم بالآلاف.

وطالبت جميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية العاملة في ميدان نزع الألغام والمفخخات وإزالة مخلفات الحروب بتقديم يد المساعدة لليبيا من أجل المساعدة على تفكيك وإزالة جميع الألغام ومخلفات الحرب لما تشكله من تهديداً وخطراً كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين في مناطق النزاع والتوثر والمناطق التي شهدت حروبا واعمال عنف بعموم البلاد.

وكما طالبت اللجنة، الجهات المسؤولة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تكثيف الجهود لإزالة الألغام ومخلفات الحرب ،داعية مكتب النائب العام إلى فتح تحقيق في ملابسات الواقعة وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب.