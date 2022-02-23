الحويج يستحدث مراقبة اقتصاد وتجارة في درج ويسمي بدر مراقبًا لها

ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارًا باستحداث مراقبة تابعة للوزارة في بلدية درج.

وأشار بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد إلى تسمية محمد بدر مراقبًا لهذه المراقبة، فيما تم اتخاذ القرار على هامش مباحثات أجراها الحويج مع عميد بلدية درج فاضل محمد، بهدف إيجاد آلية لدعم عمل المراقبة وتمكينها من أداء مهامها المناطة بها.

وأضاف البيان: إن هذه المراقبة ستمارس المهام الاعتيادية المتمثلة بمتابعة السوق المحلي ومراقبة الأسعار وتحسين جودة الخدمات ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع البرنامج الوطني لهذه الأخيرة التابع للوزارة بالإضافة لحصر المشاريع الاستثمارية بالبلدية وضمها للخارطة الاستثمارية.

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