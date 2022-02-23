تقرير: تركيا سهّلت وصول أسلحة إيرانية إلى ليبيا

أكد موقع “nordicmonitor” ظهور المزيد من الأدلة التي تؤكد التعاون العسكري الوثيق بين حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والنظام الإيراني في توفير الأسلحة للإسلاميين في ليبيا.

ووفقًا لتقرير قدمه خبراء إلى مجلس الأمن الدولي؛ انتهى الأمر بالأسلحة التي تصنعها إيران في ليبيا بمساعدة الحكومة التركية، والتي يحكمها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يضم شخصيات موالية لإيران.

وتشير الأدلة، طبقًا للتقرير؛ إلى تعاون أوثق في السنوات الأخيرة بين الجيشين التركي والإيراني ومقاولي الدفاع الذين تديرهم الدولة.

وبحسب التقرير؛ تلقت الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في حكومة الوفاق الوطني الليبي نظام الصواريخ Dehleyvah المضاد للدبابات بالإضافة إلى نظام الدفاع الجوي المحمول Misagh-2 (MANPADS) ، وكلاهما تم تصنيعهما في إيران.

وقال فريق الخبراء المعني بليبيا في تقييماته في مارس 2021، إنه يعتقد أن تركيا هي التي زودت الفصائل الليبية بأسلحة إيرانية الصنع في انتهاك واضح لعقوبات الأمم المتحدة.

وتشير تقارير إلى توطيد العلاقة العسكرية بين إيران وتركيا في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 والتي أدت إلى استبعاد أردوغان لكافة القياديين الموالين للناتو من الجيش وتعيين إسلاميين مقربين من إيران مكانهم.

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