الدبيبة ينقلب على خارطة الطريق بشرعنة المليشيات مهددًا بالحرب

لجأ عبدالحميد الدبيبة من خلال ما تسمى ميليشيا “قوة دعم الدستور والانتخابات”، التابعة لوزارة الدفاع بحكومتة، إلى التهديد بالحرب والمواجهة المسلحة ضد الحكومة المكلفة برئاسة باشاغا إذا حاولت دخول طرابلس.

الميليشيا في أول بيان صادر عنها، بعد ساعات من قرار إنشائها، قالت مهددة: “نحذر من مغبة فرض حكومة جديدة أو محاولة إدخالها إلى العاصمة، لأننا سنكون سدًا منيعًا أمامهم، حتى وإن اضطر الأمر إلى المواجهة المسلحة”، حسب زعمها.

ورفضت الميليشيا، “التعديل الدستوري وفرض حكومة جديدة “، في إشارة منها إلى زعزعة الأمن وتجديد الحروب.

البيان ومن خلاله حاولت الميليشيا الرجوع بالبلاد للمربع الأول، عقب قرب تشكيل “حكومة الاستقرار”.